Assegnate 61 borse di studio da 400 euro ai ragazzi che si sono distinti per i risultati scolastici

Giovedì 18 dicembre 2025, nell’auditorium di Palazzo Nadiani a Cesena, si è tenuta la cerimonia di consegna delle borse di studio “Federico Valzania”. Questi riconoscimenti, assegnati a 61 studenti distintisi per i risultati scolastici, testimoniano l’impegno e il talento dei giovani. Un momento di celebrazione e incoraggiamento per le future generazioni.

Giovedì 18 dicembre 2025, alle ore 17 nell'auditorium di Palazzo Nadiani a Cesena, si è svolta la cerimonia di consegna delle borse di studio "Federico Valzania". La borsa di studio è rivolta agli studenti di scuola media superiore residenti nei comuni del Distretto Cesena Valle Savio (Bagno di.

