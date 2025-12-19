Assalto a un tir di sigarette sulla Statale 16 | commando di rapinatori fugge col bottino nonostante la scorta
Un tir carico di sigarette è stato assaltato sulla Statale 16, all'altezza di Cerignola. I malviventi sono riusciti a fuggire con il bottino nonostante la presenza di un'auto di scorta per il furgone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
