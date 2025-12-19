aspettando il 2026 in piazza xx settembre tutti i nomi della notte del capodanno a martina franca

Preparati a vivere un’indimenticabile notte di festa a Martina Franca. In piazza XX Settembre, il Capodanno 2026 si avvicina con musica, divertimento e momenti di condivisione per tutta la comunità. Una tradizione che unisce cittadini, famiglie e visitatori, creando l’atmosfera perfetta per dare il benvenuto al nuovo anno con entusiasmo e allegria.

Tarantini Time Quotidiano Anche quest’anno, l’Amministrazione Comunale organizza la serata del 31 dicembre in Piazza Venti Settembre per dare modo a cittadini, famiglie, giovani, turisti, visitatori di trascorrere l’ultima notte del 2025 con gioia ed entusiasmo come negli anni precedenti. Presentata da Mauro Pulpito e Antonella Carone, la serata sarà anche la cornice di apertura all’ Anno del Sorriso in occasione del trentennale del Festival del Cabaret-Città di Martina Franca e vedrà, infatti, sul palco la partecipazione di due comici che hanno vissuto a più riprese la kermesse estiva della nostra città, Vincenzo Albano e Santino Caravella. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

