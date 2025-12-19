Askatasuna un esperimento che si è voluto spezzare
Askatasuna, simbolo di resistenza e libertà, diventa il palcoscenico di un dibattito acceso tra repressione e democrazia. Lo sgombero della sede torinese accende le tensioni, sollevando interrogativi su quanto spazio abbia la voce di chi si oppone e quanto invece si chiuda davanti a chi tenta di esprimersi. Torino si conferma ancora una volta un laboratorio di lotta e controllo, tra speranze e contraddizioni.
«Nessuno spazio per la violenza» (Piantedosi) o nessuno spazio per la democrazia? Lo sgombero di Askatasuna ha messo ancora una volta Torino al centro, come laboratorio di repressione. Quello che . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Bressan si racconta: «Trapattoni mi ha voluto prima a Cagliari e in quella squadra. O’Neill? Quando è arrivato si è visto subito che avesse qualcosa di superiore»
Leggi anche: Fiano: «Avrei voluto confrontarmi con quei ragazzi, per dimostrargli che si può parlare»
Askatasuna, parte la colletta. Il centrodestra: "Rispetteranno la legge?" - Il discusso centro sociale torinese Askatasuna, oggetto di un piano di "legalizzazione" fortemente voluto dal sindaco Stefano Lo Russo, ha annunciato sulle pagine locali di Repubblica l'avvio di una ... iltempo.it
Askatasuna, braccio di ferro del Comune: il centro sociale diventa bene comune - I lavori per trasformare il centro sociale Askatasuna in un bene comune sono entrati nel vivo in queste ore, con l'inizio della pulizia e del riordino. ilgiornale.it
Solidarietà incondizionata alle compagne e ai compagni dell’Askatasuna di Torino. L’azione militare organizzata, e rivendicata, dal ministro dell’interno Piantedosi ha il chiaro intento di attaccare il centro sociale e mettere i piedi in dinamiche locali. L’azione ri - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.