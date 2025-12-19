Askatasuna un esperimento che si è voluto spezzare

Askatasuna, simbolo di resistenza e libertà, diventa il palcoscenico di un dibattito acceso tra repressione e democrazia. Lo sgombero della sede torinese accende le tensioni, sollevando interrogativi su quanto spazio abbia la voce di chi si oppone e quanto invece si chiuda davanti a chi tenta di esprimersi. Torino si conferma ancora una volta un laboratorio di lotta e controllo, tra speranze e contraddizioni.

