Askatasuna sgomberato ora basta coperture politiche | è tempo di liberare anche Roma dagli okkupanti

Dopo lo sgombero di Askatasuna, si apre una nuova fase per la città. È arrivato il momento di affrontare con fermezza la questione degli occupanti abusivi e di restituire a Roma quel senso di ordine e legalità che merita. Basta coperture politiche: è ora di agire concretamente per liberare gli spazi pubblici e garantire una città più sicura e rispettosa delle regole.

© Iltempo.it - Askatasuna sgomberato, ora basta coperture politiche: è tempo di liberare anche Roma dagli okkupanti È stato sgomberato il centro sociale Askatasuna, con il crollo del teorema della sinistra: si erano presi la sede e hanno fatto casino. Ed ora sotto a chi tocca: bisogna procedere con altri sgomberi, anche a Roma. Sul Il Tempo c'è l'elenco dei 27 casi più eclatanti di occupazione che ci sono nella Capitale. Le occupazioni senza titolo non possono avere una specie di copertura politica o parapolitica: il nostro giornale lancia la campagna contro gli okkupanti. Il punto del direttore Daniele Capezzone.

Askatasuna sgomberato, il ministro Zangrillo: "Finalmente! Ora restituirlo alla città e dedicarlo alle vittime delle Br" - Il ministro della Pubblica Amministrazione non usa mezzi termini: "Questi non hanno alcuna intenzione di dialogare, di collaborare: sono persone che vivono nella filosofia dell’antistato". ilfoglio.it

Dopo l’assalto a La Stampa, sgomberato il centro sociale Askatasuna di Torino - Per l'operazione di sgombero oltre alla Digos della Polizia, ci sono reparti mobili, anche dei Carabinieri e numerosi mezzi. ilcorrieredelgiorno.it

Askatasuna sgomberato, il ministro della Pa Zangrillo: " I militanti non avevano intenzione di dialogare o collaborare. Ora restituirlo alla città e dedicarlo alle vittime delle Br. CasaPound Va sgomberata" - @GianlucaDeRosaS - facebook.com facebook

