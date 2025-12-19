Il rilascio di Askatasuna segna un momento importante per Torino. Il ministro Zangrillo esprime soddisfazione, sottolineando l’importanza di restituire lo spazio alla città e alle vittime delle Br. La decisione del sindaco Lo Russo conclude un percorso di tutela e sicurezza, aprendo una nuova fase di rispetto e rinnovato impegno per la comunità torinese.

Askatasuna sgomberato, il ministro Zangrillo: "Finalmente! Ora restituirlo alla città e dedicarlo alle vittime delle Br"

"Sono contento che il sindaco Lo Russo abbia finalmente cessato l’accordo della città di Torino con gli occupanti di Askatasuna. Resta però una domanda: c’era davvero bisogno di aspettare per capire che queste persone non meritavano alcun dialogo? Hanno sfasciato le Ogr e la sede de La Stampa e solo adesso, quando le perquisizioni hanno dimostrato che per di più gli occupanti violavano le intese con il comune, Lo Russo dice: ‘ Allora cessiamo l’accordo’. Ora lo intitoli alle vittime delle Br ”. Lo dice, parlando al Foglio, il ministro della Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, esponente di Forza Italia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

