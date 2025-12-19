Askatasuna l' accusa di FdI | Il sindaco di Torino non poteva non sapere

L’occupazione di Askatasuna, un edificio simbolo di solidarietà e lotta sociale, torna a far discutere a Torino. Dopo trent’anni di presenza, l’immobile è stato sgomberato, alimentando un acceso dibattito politico. Le accuse di FdI al sindaco sulla sua presunta responsabilità si intrecciano con le tensioni cittadine, evidenziando ancora una volta le complesse dinamiche tra legalità, politica e diritti sociali.

L’edificio di Askatasuna, occupato per trent’anni e sgomberato ieri, torna al centro dello scontro politico a Torino. Fratelli d’Italia sostiene che l’amministrazione comunale fosse a conoscenza da tempo delle presunte violazioni del Patto di collaborazione che aveva avviato il percorso di “legalizzazione” del centro sociale. Al centro delle accuse ci sono le segnalazioni presentate nei mesi scorsi in Circoscrizione 7, territorio in cui si trova lo stabile. A rivendicarle è Patrizia Alessi, capogruppo di FdI in Circoscrizione 7, che parla di iniziative rimaste senza risposta. Secondo la consigliera, interrogazioni, lettere e comunicati avevano già messo in evidenza come l’intesa tra Città e centro sociale fosse stata disattesa sin dall’inizio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

