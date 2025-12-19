Ascolti tv Un Professore e la Supercoppa demoliscono la finale del Grande Fratello
Gli ascolti tv del 18 dicembre evidenziano un netto calo per la finale del Grande Fratello, superata da Un Professore 3 e dalla Supercoppa tra Napoli e Milan. Un quadro che sottolinea come questa edizione del reality abbia fallito nel catturare l’attenzione del pubblico, mentre programmi e eventi sportivi continuano a prevalere in termini di audience.
I dati degli ascolti tv del 18 dicembre sottolineano il flop di questa edizione del Grande Fratello, bene Un Professore 3 e la Supercoppa che ha visto la sfida tra Napoli e Milan. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
