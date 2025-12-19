Ascolti tv Un Professore e la Supercoppa demoliscono la finale del Grande Fratello

Gli ascolti tv del 18 dicembre evidenziano un netto calo per la finale del Grande Fratello, superata da Un Professore 3 e dalla Supercoppa tra Napoli e Milan. Un quadro che sottolinea come questa edizione del reality abbia fallito nel catturare l’attenzione del pubblico, mentre programmi e eventi sportivi continuano a prevalere in termini di audience.

Ascolti TV | Giovedì 18 Dicembre 2025: Un Professore domina, GF fermo al 14.3% - Un Professore 3 chiude la serata del 18 dicembre al 21. quilink.it

Pagelle ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 (21.8%) batte la finale del Grande Fratello (14.3%), la Supercoppa Italiana si ferma a l’8.2% - Rai, Mediaset, La7 (e non solo): la sfida del piccolo schermo di giovedì 18 dicembre ha mescolato reality show, fiction e film. msn.com

Un Professore 3 vince sempre negli ascolti tv e raggiunge 3,5 milioni spettatori con il 21.3% di share nella penultima puntata. Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi sono come sempre straordinari e la fiction resta una delle più amate dal pubblico. Un ott - facebook.com facebook

‘Un Professore 3’ vince gli ascolti. 26,6% di share per la Ruota della Fortuna x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.