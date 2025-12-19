Ascolti TV Total Audience | Giovedì 18 Dicembre 2025 Napoli-Milan vola a +145K Un Professore leader della serata

Giovedì 18 dicembre 2025 si distingue per performance televisive straordinarie, con Napoli-Milan che registra un incremento di +145.000 spettatori. La serata è stata dominata da Un Professore 3 su Rai1, che ha conquistato la leadership, confermando il suo grande successo tra il pubblico. Un mix di sport e intrattenimento che ha saputo catturare l’attenzione degli spettatori, offrendo momenti di grande coinvolgimento.

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 18 Dicembre 2025. Napoli-Milan vola a +145K, Un Professore leader della serata Nella serata di giovedì 18 dicembre 2025, Un Professore 3 ha conquistato la leadership della serata su Rai1, raggiungendo 3.691.000 spettatori con il primo episodio (19,93% di share) e 3.440.000 spettatori con il secondo (24,02%). Su Canale5, Grande Fratello, conclusosi con la vittoria di Anita Mazzotta, si è fermato a 1.651.000 spettatori pari al 14,44% dalle 21:58 alle 1:32. Su Rai2, dopo la presentazione di 24 minuti (529.000 spettatori – 2,48%), Ore 14 Sera ha intrattenuto 820.000 spettatori con il 6,27%. Su Italia1, la Supercoppa Italiana Live ha raccolto davanti al video 1.451.000 spettatori con l’8,18% dalle 22:01 alle 22:55. 🔗 Leggi su Tivvusia.com Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Giovedì 18 Dicembre 2025. Napoli-Milan vola a +145K, Un Professore stabile leader Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Giovedì 4 Dicembre 2025. Lazio-Milan (+133K) domina la crescita della serata Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Ascolti tv ieri lunedì 8 dicembre chi ha vinto tra Sandokan, Grande Fratello, Giletti, Augias e Porro; Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 10 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+104K) sale al 26.06%; Ascolti TV Total Audience | Domenica 14 Dicembre 2025. Amici (+79K) cresce più di tutti e supera i 3 milioni; Ascolti TV Total Audience | Giovedì 11 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+90K) e La Forza di una Donna (primo episodio +80K) davanti a tutti. Ascolti TV Total Audience | Giovedì 18 Dicembre 2025. Napoli-Milan cresce più di tutti, GF al 14,44% - Giovedì 18 dicembre 2025, Un Professore 3 ha dominato la serata su Rai1 con 3. quilink.it

Ascolti tv ieri giovedì 18 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14 - Ascolti tv giovedì 18 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro Grande Fratello, Diritto e Rovescio e Supercoppa Italiana Live ... virgilio.it

Ascolti TV Total Audience | Giovedì 11 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+90K), La Forza di una Donna (+80K) - Tutti i dati di total audience e la classifica dei programmi che crescono di più. quilink.it

#AscoltiTV Total Audience | Mercoledì 17 Dicembre 2025. #UnProfessore (+78K e +52K) sale al 20.06-23.21%. #UominieDonne (+105K) sempre in testa nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com

#AscoltiTV Total Audience | Martedì 16 Dicembre 2025. Uomini e Donne (+100K) e Il Paradiso (+66K) si confermano davanti a tutti. Ecco la classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.