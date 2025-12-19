ascolti tv i dati del 18 dicembre 2025

I dati di ascolto di ieri sera, 18 dicembre 2025, evidenziano uno scontro tra la finale del Grande Fratello e altri programmi. Su Rai1,

Lo scontro con la finale del GF. Nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha registrato 3.492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Poi, in onda su Grande Fratello porta a casa 1.620.000 spettatori con uno share del 14.3%. In onda su Rai2 Ore 14 Sera registra 809.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live porta a casa 1.428.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Splendida Cornice ottiene 960.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio non va oltre 753.000 spettatori (5.8%). Su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 552.000 spettatori e il 3. 🔗 Leggi su 361magazine.com

