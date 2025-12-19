Ascolti TV | Giovedì 18 Dicembre 2025

Scopri cosa è successo nella serata di giovedì 18 dicembre 2025: su Rai1,

Ascolti TV | Giovedì 18 Dicembre 2025

Nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3  ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello  ( ha vinto Anita Mazzotta – qui la cronaca della finale ) ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2  Ore 14 Sera  intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1  Supercoppa Italiana Live  incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3  Splendida Cornice  segna.000 spettatori (%). Su Rete4  Dritto e Rovescio  totalizza.000 spettatori (%). Su La7  Il processo di Norimberga  raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8  Sei giorni, sette notti  ottiene. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

