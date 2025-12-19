Ascolti TV Giovedì 18 Dicembre 2025 | Un Professore vince al 21.8% GF al 14.3% Napoli-Milan 4,1 milioni

Giovedì 18 dicembre 2025, la televisione italiana ha visto protagonisti diversi programmi e eventi sportivi. Un Professore 3 su Rai1 ha dominato il prime time con il 21,8%, mentre il Grande Fratello ha ottenuto il 14,3%. La partita Napoli-Milan ha attirato 4,1 milioni di spettatori, confermando l’interesse per il calcio e l’intrattenimento televisivo.

Nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 si è confermato leader del prime time, interessando 3.492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello, che ha visto la vittoria di Anita Mazzotta, ha conquistato 1.620.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera ha intrattenuto 809.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live ha incollato davanti allo schermo 1.428.000 spettatori con l' 8.2%. Su Rai3 Splendida Cornice ha registrato 960.000 spettatori ( 6.4% ), mentre su Rete4 Dritto e Rovescio ha totalizzato 753.000 spettatori pari al 5.

Ascolti TV 18 dicembre, chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello - Stravince la fiction Un professore 3 su Rai1 mentre il Grande Fratello arranca con la sua finale in onda su Canale ... fanpage.it

Ascolti TV ieri sera, 18 dicembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore 3 e il Grande Fratello? - Ascolti TV: vince Un Professore 3 su RAI 1 con il 21,8% di share e quasi 3,5 milioni di spettatori. msn.com

Ascolti #blob Giovedì 11 Dicembre 2025: 1.091.000 spettatori (6%) x.com

