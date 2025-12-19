La serata televisiva di giovedì 18 dicembre 2025 ha visto protagonisti diversi programmi e eventi, con un ascolto significativo su tutte le reti. Un Professore 3 su Rai1 ha conquistato il pubblico con 3,5 milioni di spettatori e il 21,8%, mentre la finale del GF si è fermata al 14,3%. La Supercoppa Napoli-Milan ha attirato 4,1 milioni di spettatori, pari al 20,3%, confermando l’interesse per il calcio e le produzioni di intratten

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 18 Dicembre 2025. Un Professore chiude al 21.8%, la finale del GF ferma al 14.3%. In 4,1 milioni per Napoli-Milan di Supercoppa (20.3%)

Nella serata di ieri, giovedì 18 dicembre 2025, su Rai1 Un Professore 3 ha interessato 3.492.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Canale5 Grande Fratello ( ha vinto Anita Mazzotta – qui la cronaca della finale ) ha conquistato 1.620.000 spettatori con uno share del 14.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 809.000 spettatori pari al 6.3%. Su Italia1 Supercoppa Italiana Live incolla davanti al video 1.428.000 spettatori con l’8.2%. Su Rai3 Splendida Cornice segna 960.000 spettatori (6.4%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 753.000 spettatori (5.8%). Su La7 Il processo di Norimberga raggiunge 552. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 4 Dicembre 2025. “Un Professore trionfa con il 18,6%, Tozzi si ferma al 12,3%, Lazio-Milan al 14%

Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025. Un Professore leader (20.7%), Una Nessuna Centomila si ferma al 16.3%

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Ascolti TV di giovedì 11 dicembre | Un Professore 3 domina il prime time Canale 5 non sta al passo; Ascolti tv giovedì 11 dicembre | Un professore 3 Concerto Fiorella Mannoia Piazzapulita; ? Ascolti TV di Giovedì 11 Dicembre 2025; Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025 Un Professore guida la serata TV | Una Nessuna Centomila fatica a decollare.

Ascolti TV ieri sera, 18 dicembre 2025: chi ha vinto tra Un Professore 3 e il Grande Fratello? - Ascolti TV: la serata di giovedì 18 dicembre 2025 ha visto principalmente una sfida a tre, tra show, fiction di successo e il grande calcio in chiaro. msn.com

Ascolti tv del 18 ottobre, guerra tra Ballando con le stelle e Tu Sì Que Vales - Il sabato sera la sfida è accesissima tra Rai e Mediaset: uno scontro che non finisce nella fascia dell’access prime time tra Affari tuoi e La Ruota della Fortuna, ma anche nella prima serata. dilei.it

Ascolti tv, Scotti gira una Ruota da record: De Martino sempre più staccato. Gruber doppia Del Debbio - I numeri. Top e Flop Auditel - Ascolti tv ieri 18 novembre 2025: La Ruota della Fortuna oltre i 5,7 milioni. affaritaliani.it

GIOVEDI della terza settimana di Avvento INTRODUZIONE Mentre tracci sul tuo corpo il segno della croce, dici: Signore, apri le mie labbra e la mia bocca canterà la tua lode Dio, fa’ attento il mio orecchio perché ascolti la tua parola. Ora prega il salmo - facebook.com facebook

Ascolti #blob Giovedì 11 Dicembre 2025: 1.091.000 spettatori (6%) x.com