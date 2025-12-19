Ascolti TV di giovedì 18 dicembre | Un Professore 3 domina Grande Fratello al minimo storico
Giovedì 18 dicembre, la fiction Un Professore 3 si conferma protagonista della serata, dominando gli ascolti e superando il Grande Fratello, che tocca il minimo storico. Nell'access time, Stefano De Martini supera Gerry Scotti per pochi spettatori, consolidando il suo successo. Una serata ricca di sorprese e dati interessanti che mostrano come la qualità delle fiction possa ancora attirare il pubblico.
La fiction Un Professore 3 chiude con ascolti solidi e supera nettamente il reality di Canale 5. Nell'access time Stefano De Martini batte Gerry Scotti per una manciata di spettatori. La serata di giovedì 18 dicembre ha rappresentato un momento cruciale per i palinsesti televisivi italiani, con la conclusione contemporanea di due tra i programmi più attesi della stagione. Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Un Professore, mentre su Canale 5 si è svolta la finale del Grande Fratello. Chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello L'esito complessivo della serata ha premiato la serialità Rai: Alessandro Gassmann ha guidato la rete ammiraglia alla vittoria negli ascolti, mentre il reality di Canale 5, pur con la proclamazione del
