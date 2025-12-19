Giovedì 18 dicembre, la fiction Un Professore 3 si conferma protagonista della serata, dominando gli ascolti e superando il Grande Fratello, che tocca il minimo storico. Nell'access time, Stefano De Martini supera Gerry Scotti per pochi spettatori, consolidando il suo successo. Una serata ricca di sorprese e dati interessanti che mostrano come la qualità delle fiction possa ancora attirare il pubblico.

© Movieplayer.it - Ascolti TV di giovedì 18 dicembre: Un Professore 3 domina, Grande Fratello al minimo storico

La fiction Un Professore 3 chiude con ascolti solidi e supera nettamente il reality di Canale 5. Nell'access time Stefano De Martini batte Gerry Scotti per una manciata di spettatori. La serata di giovedì 18 dicembre ha rappresentato un momento cruciale per i palinsesti televisivi italiani, con la conclusione contemporanea di due tra i programmi più attesi della stagione. Su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata della fiction Un Professore, mentre su Canale 5 si è svolta la finale del Grande Fratello. Chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello L'esito complessivo della serata ha premiato la serialità Rai: Alessandro Gassmann ha guidato la rete ammiraglia alla vittoria negli ascolti, mentre il reality di Canale 5, pur con la proclamazione del . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 18 dicembre: Un professore, Grande Fratello, Splendida cornice

Leggi anche: Ascolti TV di giovedì 11 dicembre: Un Professore 3 domina il prime time, Canale 5 non sta al passo

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Ascolti TV di giovedì 11 dicembre | Un Professore 3 domina il prime time Canale 5 non sta al passo; Ascolti TV | Giovedì 11 Dicembre 2025 Un Professore leader 20.7% Una Nessuna Centomila si ferma al 16.3%; Ascolti tv giovedì 11 dicembre | Un professore 3 Concerto Fiorella Mannoia Piazzapulita; ? Ascolti TV di Giovedì 11 Dicembre 2025.

Ascolti tv ieri (18 dicembre): Un Professore chiude dominando, figuraccia finale Grande Fratello - La serie con Alessandro Gassman saluta al 21,8% di share, Simona Ventura si ferma al 16,3%: tutti i dati Auditel ... libero.it