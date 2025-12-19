Ascolti tv del 18 dicembre Alessandro Gassmann contro Simona Ventura Gerry Scotti non delude

Il 18 dicembre si accende il palinsesto televisivo con scontri e protagonisti di spicco. Rai 1 propone l’ultima emozionante puntata di Un Professore 3 con Alessandro Gassmann, mentre Canale 5 rilancia con il Grande Fratello. Tra duelli di opinioni e grandi ritorni, la giornata si preannuncia ricca di intrattenimento e tensioni, con i telespettatori pronti a seguire ogni momento.

Rai 1 ha trasmesso l'ultima puntata di Un Professore 3 con Alessandro Gassmann e Canale 5 ha replicato con il Grande Fratello. Anche la terza stagione della serie più filosofica della tv si conclusa. Gli allievi di Alessandro Gassmann sono arrivati all'esame finale e almeno per quanto riguarda la fiction sono stati tutti promossi. Su Canale 5 è tornata Simona Ventura ma l'attuale edizione del Grande Fratello non ha mai sfondato negli ascolti. Su Rete 4 è andato in onda Dritto e Rovescio dove era ospite il ministro degli Esteri Antonio Tajani con il quale si è parlato del delicato negoziato per la pace in Ucraina.

