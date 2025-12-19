Ascolti TV 18 dicembre chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello
Il 18 dicembre le sfide televisive hanno visto un netto successo per Un professore 3 su Rai1, che ha conquistato il pubblico, mentre la finale del Grande Fratello su Canale 5 ha registrato risultati più deludenti. Un confronto tra due mondi diversi, tra fiction e reality, che evidenzia le preferenze degli spettatori in questa serata. Ecco i dettagli degli ascolti che hanno fatto discutere gli appassionati di TV.
Gli ascolti TV di giovedì 18 dicembre. Stravince la fiction Un professore 3 su Rai1 mentre il Grande Fratello arranca con la sua finale in onda su Canale 5. Ecco tutti i dati Auditel. 🔗 Leggi su Fanpage.it
