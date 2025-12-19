Ascolti TV 18 dicembre chi ha vinto la sfida tra Un professore 3 e la finale del Grande Fratello

Il 18 dicembre le sfide televisive hanno visto un netto successo per Un professore 3 su Rai1, che ha conquistato il pubblico, mentre la finale del Grande Fratello su Canale 5 ha registrato risultati più deludenti. Un confronto tra due mondi diversi, tra fiction e reality, che evidenzia le preferenze degli spettatori in questa serata. Ecco i dettagli degli ascolti che hanno fatto discutere gli appassionati di TV.

Ascolti tv ieri 18 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 18 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di giovedì 18 dicembre 2025. mam-e.it

Ascolti tv del 18 dicembre, Alessandro Gassmann contro Simona Ventura. Gerry Scotti non delude - Su Rai 1 è andata in onda l’ultima puntata di “Un Professore 3” e Canale 5 ha trasmesso il Grande Fratello. dilei.it

Ascolti tv mercoledì 17 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro Chi l'ha visto, Sal Da Vinci, Cazzullo e Amadeus - facebook.com facebook

Ascolti # blobMartedì 16 Dicembre 2025: 925.000 spettatori (4.9%) x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.