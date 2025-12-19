Ascolti tv 18 dicembre 2025 | Un professore 3 Grande Fratello Affari tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Giovedì 18 dicembre 2025 si accendono i riflettori sulla sfida tra Rai 1 e Canale 5, con programmi che promettono emozioni e colpi di scena. Da un lato, il ritorno di “Un professore 3”, dall’altro il consolidato “Grande Fratello”. Una serata all’insegna dell’intrattenimento, dei dibattiti e delle emozioni, con gli ascolti televisivi che si preannunciano molto combattuti.

© Superguidatv.it - Ascolti tv 18 dicembre 2025: Un professore 3, Grande Fratello, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Ascolti tv giovedì 18 dicembre 2025: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. Da un lato “ Un professore 3 ” contro “ Grande Fratello “. Chi ha vinto la sfida relativa all’auditel di ieri sera, giovedì 18 dicembre 2025? Ecco i dati audience della prima serata con particolare attenzione agli ascolti relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv: Un Professore 3 vs Grande Fratello. Auditel ieri sera, 18 dicembre 2025. Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Un professore 3? vs “Grande Fratello”. Chi ha vinto? Rai 1: Un Professore 3, gli ultimi episodi della serie tv con protagonista Alessandro Gassmann hanno fatto compagnia a 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it Leggi anche: Ascolti tv lunedì 1 dicembre 2025: Sandokan, Grande Fratello, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Leggi anche: Ascolti tv lunedì 8 dicembre 2025: Sandokan, Grande Fratello, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Ascolti tv ieri, vince ‘Sandokan’ ma il Grande Fratello risale; MasterChef Italia, debutto record per la nuova stagione; Ascolti tv ieri (11 dicembre): Un Professore 3 senza rivali, Amadeus (con Mannoia) non rinasce su Canale 5; Ascolti tv ieri mercoledì 17 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Chi l'ha visto, Sal Da Vinci e Amadeus. Ascolti tv ieri 18 dicembre 2025: share tv e dati Auditel - Ascolti tv ieri 18 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di giovedì 18 dicembre 2025. mam-e.it

Video l’Eredità 18 dicembre 2025: Stefano di Rosà - Ecco il video della Ghigliottina della puntata de L'Eredità di stasera, anche quest'anno condotta da Marco Liorni e in onda nel preserale di Rai1. msn.com

Ascolti TV 17 dicembre: chi ha vinto tra Un Professore e il concerto di Sal Da Vinci, i dati di Affari Tuoi e La Ruota - In access prime time, la consueta sfida tra La ruota della fortuna di Gerry ... fanpage.it

Ascolti tv mercoledì 17 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Un Professore 3 contro Chi l'ha visto, Sal Da Vinci, Cazzullo e Amadeus - facebook.com facebook

Ascolti # blobMartedì 16 Dicembre 2025: 925.000 spettatori (4.9%) x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.