AS Gosier-Lorient Coppa di Francia 20-12-2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

L’AS Gosier, proveniente dalla massima serie di Guadalupa, si prepara ad affrontare il Lorient nel secondo turno della Coppa di Francia, una competizione che unisce squadre di diverse regioni francesi e oltre. La sfida di oggi, in programma il 20 dicembre 2025 alle 20:30, promette emozioni e sorprese, con formazioni, quote e pronostici pronti a svelarsi sul campo.

Coupe de France. Les Guadeloupéens de l’AS Gosier pour le FC Lorient en 32es de finale - 21 décembre), le FC Lorient affrontera le club guadeloupéen de l’AS Gosier, pensionnaire de Régional 1. ouest-france.fr

Le 32e de finale de Coupe de France AS Gosier - Lorient se disputera finalement à Bondoufle - Après plusieurs jours de négociations, l'AS Gosier (R1) a fini par trouver un stade en région parisienne pour disputer son 32e de finale de la Coupe de France contre Lorient. lequipe.fr

Il sogno dell’AS Gosier che parte da Guadalupe e ora affronterà il Lorient - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.