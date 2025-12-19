AS Gosier-Lorient Coppa di Francia 20-12-2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici convocati

La coppa di Francia è una competizione unica nel suo genere in quanto permette anche a squadre dei possedimenti coloniali francesi d’oltreoceano di parteciparvi: è il caso dell’AS Gosier, squadra militante nella massima serie di Guadalupa, che affronta quest’oggi il Lorient di Pantaloni. I Requins vengono da un sobborgo di Point-a-Pitre, nell’isola caraibica territorio francese assieme alla vicina Martinica, e nella . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

