Arzano furto di energia elettrica e arma clandestina | arrestati padre e figlio

A Arzano, nel napoletano, un intervento delle forze dell'ordine ha portato all'arresto di un padre e di suo figlio, coinvolti in un grave episodio che ha visto il furto di energia elettrica presso uno stabilimento di infissi in alluminio e ferro. La scoperta si è accompagnata anche al rinvenimento di un'arma clandestina, evidenziando un quadro di attività illecite e preoccupanti.

© Teleclubitalia.it - Arzano, furto di energia elettrica e arma clandestina: arrestati padre e figlio Furto di energia elettrica in uno stabilimento di infissi in alluminio e ferro ad Arzano, nel napoletano. La scoperta è avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 dicembre, grazie a un controllo dei carabinieri della Tenenza di Arzano, che hanno accertato l’assenza di un regolare contratto di fornitura energetica. Nonostante ciò, l’azienda risultava perfettamente . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it Leggi anche: Arzano: Furto di energia elettrica e pistola clandestina. Padre e figlio in manette, arrestati dai Carabinieri Leggi anche: Furto energia elettrica e pistola clandestina, padre e figlio in manette Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Arzano, furto di energia elettrica e pistola clandestina trovata in un'azienda: arrestati padre e figlio; ARZANO. FURTO DI ENERGIA E PISTOLA CLANDESTINA IN AZIENDA. ARRESTATI PADRE E FIGLIO; L'azienda ruba l'energia elettrica, arrestati padre e figlio ad Arzano: in ufficio avevano anche una pistola carica; Arzano, furto di energia elettrica, pistola e proiettili nello stabilimento: padre e figlio in manette. Arzano, furto di energia elettrica e pistola clandestina trovata in un'azienda: arrestati padre e figlio - Furto di energia elettrica in uno stabilimento che produce infissi in alluminio e ferro. msn.com

L’azienda ruba l’energia elettrica, arrestati padre e figlio ad Arzano: in ufficio avevano anche una pistola carica - I due uomini, 60 e 32 anni, sono stati arrestati dai carabinieri nel corso di un controllo nella loro azienda, che produce infissi in ferro e alluminio ... fanpage.it

Azienda rubava energia elettrica: negli uffici trovati una pistola e proiettili - A scoprirlo i carabinieri della tenenza di Arzano nel tardo pomeriggio di ieri: nessun contratto di fornitura ... napolitoday.it

#Arzano, furto di corrente, pistola e proiettili: #arrestati padre e figlio | https://shorturl.at/hFjkD - facebook.com facebook

Arzano– Un’azienda operativa senza contratto di energia ma alimentata lo stesso, grazie a un presunto allaccio diretto alla rete elettrica. È lo scenario ricostruito dai carabinieri della Tenenza di Arzano nel tardo pomeriggio di ieri, al termine di un intervento in x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.