Artem Tkachuk, noto per il suo ruolo in Mare Fuori, ha recentemente condiviso un’esperienza difficile legata a un ricovero di 13 giorni in Tso. Le sue parole preoccupano i fan, ma l’attore si sta concentrando sul lavoro e ha deciso di prendersi una pausa dai social per ritrovare serenità e equilibrio.

© Ildifforme.it - Artem Tkachuk: 13 giorni di Tso, come sta l’attore di Mare Fuori

Preoccupanti le parole di Artem Tkachuk che rivela di aver avuto un brutto ricovero per Tso, adesso si dedica al lavoro e si prende una pausa dai social. L'attore è conosciuto per il ruolo di Pino O' pazzo in Mare Fuori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Leggi anche: «Mi hanno abbattuto come un elefante, 13 giorni in mezzo ai pazzi», l’attore di Mare Fuori Artem Tkachuk racconta il Tso: come sta adesso

Leggi anche: Artem Tkachuk, l'attore di Mare Fuori lascia i social: «Non provo più niente in questa vita. In ospedale abbattuto come un elefante, per 13 giorni nel tso in mezzo ai pazzi»

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Artem Tkachuk: 13 giorni in TSO in mezzo ai veri pazzi, non provo più niente in questa vita; Artem Tkachuk di Mare Fuori: «Mi hanno fatto il Tso e mi hanno ricoverato per 13 giorni. Vado via dai social, non provo più niente in questa vita»; «Mi hanno abbattuto come un elefante, 13 giorni in mezzo ai pazzi», l'attore di Mare Fuori Artem Tkachuk racconta il Tso: come sta adesso; Artem Tkachuk di “Mare fuori” rompe il silenzio sul Tso: “Così sono finito 13 giorni in ospedale”.

Artem Tkachuk di Mare Fuori: «Mi hanno fatto un Tso, sono stato ricoverato 13 giorni. Non provo più niente in questa vita, né dolore né niente» - L’attore, diventato famoso per il ruolo di Pino, ha scelto Instagram per raccontare il periodo più difficile della sua vita recente e per annunciare la decisione di allontanarsi dai social ... vanityfair.it