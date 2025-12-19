Arte e bellezza contro i khmer rossi della cultura

In un mondo segnato da ombre e distruzioni, l’arte e la bellezza si ergono come simboli di resistenza e identità. L’Italia, custode di un patrimonio unico, utilizza la sua bellezza come una bandiera da alzare, un grido di libertà contro le macchinazioni di chi vuole cancellare la cultura e la storia. La bellezza diventa così un atto di guerra, un messaggio di speranza e rinascita.

© Laverita.info - Arte e bellezza contro i «khmer rossi» della cultura La bellezza è un carattere identitario dell’Italia, la bellezza è una bandiera da alzare. Una bandiera di guerra. Queste sono le conclusioni a cui è giunta la kermesse annuale della Fondazione Machiavelli dedicata alla cultura, il III Forum Machiavelli Cultura, ospitato martedì scorso nella Sala Tatarella della Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Laverita.info Leggi anche: Arte, cultura e costume. Decenni di bellezza raccontati da Veronesi Leggi anche: Sofitel Villa Borghese. Arte, cultura, bellezza con un cuore ’green’ Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. ARTE/ Elisabetta Necchio, “In-contro”: la bellezza nascosta nelle storie degli invisibili - Una personale alla ricerca del complesso legame tra pittura e parola Il complesso legame tra pittura e poesia che ... ilsussidiario.net Al Festival dell'Inutile 'arte, bellezza, immaginazione' - Arte, bellezza, immaginazione costituiscono il filo conduttore di Immagina Festival di Lucca, il festival dell'Inutile, dal 29 al 31 agosto alla ex Cavallerizza. ansa.it Arte Bellezza Conoscenza - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.