Arruolati 5 nuovi agenti organico a 25 unità | Quartieri piu controllati

Bollate si rafforza con cinque nuovi agenti, portando l’organico a 25 unità. Tra i neo-assunti, alcuni sono alla loro prima esperienza, altri hanno già maturato precedenti nel settore. Pierpaolo Paradiso, Serena Semeraro, Veronica Antonini, Stefano Maturo e Tiziana Nuzzolo si uniscono al team per garantire un controllo più capillare dei quartieri e una maggiore sicurezza per la comunità.

Alcuni sono alla loro prima esperienza, altri invece hanno già prestato servizio altrove. Sono Pierpaolo Paradiso, Serena Semeraro, Veronica Antonini, Stefano Maturo e Tiziana Nuzzolo i cinque nuovi agenti di Polizia locale di Bollate. Con queste nuove assunzioni l’organico del comando arriva a 25 unità tra comandante, ufficiali e agenti. "Siamo molto contenti di questo nuovo innesto di personale - dichiara il comandante, Daniele Camisasca -. Hanno tutti una buona formazione di base e, soprattutto, una forte motivazione. In questi primi giorni di servizio i nuovi agenti hanno già dimostrato entusiasmo e disponibilità a mettersi in gioco: condizioni fondamentali per svolgere un lavoro impegnativo e delicato come il nostro". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

