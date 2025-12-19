Arriva Natale consigli di lettura e per un regalo da far trovare sotto l’albero

Quest'anno, sorprendi con un dono che alimenta l’immaginazione: Piccolo Atlante della Letteratura. Un viaggio tra le origini delle grandi storie, arricchito da illustrazioni suggestive e parole che ispirano. Perfetto sotto l’albero, è un regalo che unisce cultura e magia, invitando grandi e piccini a scoprire i segreti del mondo letterario. Un modo speciale per celebrare il Natale con il potere delle parole.

Immagine generica

Piccolo Atlante della Letteratura. Dove nascono le grandi storie(Hoppípolla Edizioni) di Giulia Ceirano, illustrazioni di Lida ZiruffoCon Piccolo Atlante della Letteratura. Dove nascono le grandi storie, Giulia Ceirano propone un libro a metà tra il saggio divulgativo, la guida culturale e il. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

