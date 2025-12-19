Arredamento digitale Arriva la start up che semplifica la vita
Scopri l’arredamento digitale: la startup che rivoluziona il settore, semplificando il percorso di acquisto e valorizzando ogni fase della transizione abitativa. Dal 2016, Contract District Group (CDG) si distingue per l’innovazione nell’integrazione dei sistemi di arredamento negli sviluppi immobiliari residenziali, offrendo soluzioni smart e pratiche per un’esperienza più semplice e moderna.
Dal 2016, Contract District Group (CDG) ha saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano nell’ambito dell’integrazione dei sistemi di arredamento negli sviluppi immobiliari residenziali, rispondendo alle esigenze di semplificare e valorizzare il percorso di acquisto e la transizione nella nuova abitazione. L’idea centrale di CDG è sempre stata quella di offrire soluzioni che permettano al cliente di entrare in una casa già parzialmente o totalmente arredata, con un’esperienza che si distingue per efficienza e qualità. In questo contesto, CDG non ha mai smesso di innovare, combinando la ricerca e lo sviluppo di tecnologie avanzate con la creazione di soluzioni personalizzabili per il settore del design d’interni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
