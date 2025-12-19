Arpino After the sunset mostra fotografica

Dal 23 al 27 dicembre, Palazzo Boncompagni (Piazza Municipio) ad Arpino ospita la mostra fotografica “After the Sunset”, dedicata alla fotografia notturna.In esposizione le opere selezionate della XV edizione del concorso, un percorso visivo tra luci, ombre, atmosfere e narrazioni che prendono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.itImmagine generica

