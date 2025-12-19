Armonie contemporanee Quando la geometria si fonde con la natura

Scopri come le armonie contemporanee trasformano gli spazi, unendo geometria e natura in un equilibrio originale. In questi ambienti, due visioni si confrontano: quella degli angoli retti, simbolo di strutture nette e precise, e quella della sfera, che invita a un fluido dialogo tra forme e ambienti. Un’interpretazione innovativa dello spazio, dove linee e curve si incontrano per creare atmosfere uniche e suggestive.

© Quotidiano.net - Armonie contemporanee. Quando la geometria si fonde con la natura Esistono due idee di spazio in contrapposizione tra loro: una in cui gli angoli retti sono i protagonisti degli ambienti, l’altra in cui domina invece la forma bidimensionale della sfera, ovvero il cerchio. Il progetto Archi di Giovanni Battista Gianola per ADL rappresenta una nuova idea di spazio che unisce quelle precedenti in un sofisticato sistema divisorio. Il progetto si ispira all’architettura di Carlo Scarpa degli anni ‘70, la forma del cerchio predominante richiama il concetto di natura e armonia. Le storiche forme dei vasi di Venini nella collezione Moka di quest’anno si tingono del colore caldo del caffè ispirandosi alla tinta Pantone 2025. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: I paesaggi emozionali di Nicoletta Vio quando il NeoImpressionismo si fonde con la rarefazione dell’Astrattismo Leggi anche: Massimo Reale su palco con "L’uomo sottile". Il mondo del Palio si fonde con la vita reale Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Armonie contemporanee. Quando la geometria si fonde con la natura. Armonie contemporanee. Quando la geometria si fonde con la natura - Esistono due idee di spazio in contrapposizione tra loro: una in cui gli angoli retti sono i protagonisti degli ... msn.com

This Monolithic Dream House Will Change How You See Modern House Design Forever

I Pooh“Tutto adesso” (V. Negrini - R. Facchinetti) 1979 “Tutto adesso” è uno di quei brani in cui i Pooh mostrano la loro capacità più rara: rinnovarsi senza tradirsi. Non cercano di imitare il passato, né di inseguire mode contemporanee. Piuttosto, costruiscon - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.