Arezzo allarme biscia | arrivano i pompieri per un serpente che scappava più di lui
Allarme a Largo II Giugno ad Arezzo per una biscia d’acqua non velenosa avvistata sotto una siepe. Un cittadino chiama i Vigili del Fuoco, che recuperano il rettile e lo liberano in sicurezza. Tra ironia e nostalgia, il racconto di come siano cambiate le generazioni: dalla campagna al 115 per una biscia. Meno male che gli aretini, almeno quelli d’una volta, venivano su a pane, terra e stalla. Abituati a bovini, ungulati, rettili e ogni genere di bestia che strisciava, saltava o muggiva, senza farci troppo caso. Oggi invece il mondo cambia, le generazioni pure, e per una biscia si scomoda mezzo apparato dello Stato. 🔗 Leggi su Lortica.it
Biscia recuperata dai vigili del fuoco - I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina in zona Largo II Giugno per il recupero di un rettile avvistato a bordo strada. teletruria.it
“Arrivano 11 nuovi vigili del fuoco ad Arezzo” - Arezzo, 17 ottobre 2025 – È passato poco più di un mese dalla visita ad Arezzo del sottosegretario all’interno Emanuele Prisco, del capo del personale dei Vigili del Fuoco, prefetto Maddalena De Luca, ... lanazione.it
I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina per il recupero di un rettile in zona Largo II Giugno, ad Arezzo. A dare l’allarme un passante che, a passeggio con il proprio cane, ha avvistato il serpente sotto una siepe a bordo strada. - facebook.com facebook
