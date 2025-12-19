Allarme a Largo II Giugno ad Arezzo per una biscia d’acqua non velenosa avvistata sotto una siepe. Un cittadino chiama i Vigili del Fuoco, che recuperano il rettile e lo liberano in sicurezza. Tra ironia e nostalgia, il racconto di come siano cambiate le generazioni: dalla campagna al 115 per una biscia. Meno male che gli aretini, almeno quelli d’una volta, venivano su a pane, terra e stalla. Abituati a bovini, ungulati, rettili e ogni genere di bestia che strisciava, saltava o muggiva, senza farci troppo caso. Oggi invece il mondo cambia, le generazioni pure, e per una biscia si scomoda mezzo apparato dello Stato. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, allarme biscia: arrivano i pompieri per un serpente che scappava più di lui

Biscia recuperata dai vigili del fuoco - I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti questa mattina in zona Largo II Giugno per il recupero di un rettile avvistato a bordo strada. teletruria.it