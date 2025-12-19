Area di crisi industriale complessa | 15 milioni in arrivo da Roma
Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha firmato un nuovo accordo di programma per rinnovare gli impegni di riqualificazione industriale e occupazionale dell’area di crisi industriale complessa di Trieste, con una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro per il sostegno. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
