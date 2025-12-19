Arbitro Bra Juventus Next Gen | designato il fischietto del prossimo match di campionato che vedrà i bianconeri impegnati in trasferta

Arbitro Bra Juventus Next Gen, la designazione per il match di domenica: Pasculli di Como dirigerà l’incontro coadiuvato da Palermo e Cirillo. La macchina organizzativa della Lega Pro è già pienamente operativa in vista del prossimo turno di campionato, che vedrà scendere in campo la Juventus Next Gen in una sfida delicata e importante. Domenica 21 dicembre, con fischio d’inizio fissato per le ore 12:30, i giovani bianconeri affronteranno il Bra in un match che promette spettacolo e intensità agonistica. Per garantire il regolare svolgimento di questa contesa, l’Associazione Italiana Arbitri ha reso note le designazioni ufficiali, affidando la direzione di gara a un profilo di comprovata affidabilità per la categoria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

