araucaria come curarla e quanto vive

L’Araucaria, meglio conosciuta come Pino di Norfolk, è una conifera sempreverde, oltre che un piccolo capolavoro di eleganza, una scelta ricercata che sa rendere i nostri spazi domestici molto più accoglienti e sofisticati. Nonostante il suo portamento fiero, dobbiamo ovviamente prendercene cura al meglio per evitare che possa deperire e per mantenere invece quel verde brillante che tanto amiamo. Scopriamo come curarla, dove posizionarla e i segreti per garantirle una vita lunga e rigogliosa. Le varietà di Araucaria. La prima cosa da sapere è che vanta origini antichissime, risalenti addirittura all’inizio del Mesozoico: sono dei veri e propri fossili viventi che hanno visto cambiare il volto del nostro pianeta. 🔗 Leggi su Dilei.it

