Aprire un agriturismo in Liguria diventa più facile

La Regione Liguria ha approvato un nuovo pacchetto di disposizioni che semplifica significativamente le procedure per aprire un agriturismo. Questa novità rappresenta un'opportunità concreta per imprenditori e appassionati di valorizzare il territorio, facilitando l'avvio di attività e promuovendo un turismo più autentico e sostenibile. Un passo importante verso un settore in crescita e più accessibile a tutti.

