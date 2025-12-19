Aprire un agriturismo in Liguria diventa più facile
La Regione Liguria ha approvato un nuovo pacchetto di disposizioni che semplifica significativamente le procedure per aprire un agriturismo. Questa novità rappresenta un'opportunità concreta per imprenditori e appassionati di valorizzare il territorio, facilitando l'avvio di attività e promuovendo un turismo più autentico e sostenibile. Un passo importante verso un settore in crescita e più accessibile a tutti.
Via libera della Regione a un pacchetto di nuove disposizioni, che semplificano in modo significativo la normativa sull'agriturismo. In particolare, viene introdotta una revisione complessiva delle regole del comparto con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici e favorirne lo sviluppo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: Juventus, Spalletti svela: «Yildiz? Sì, può giocare da terminale offensivo. Chi ha qualità, se li si avvicina al pollaio diventa più facile…»
Leggi anche: Pazzini critico: «L’Inter è stata lenta nel derby, così per le avversarie diventa facile»
Agriturismo I Carrettieri Del Piave. Daria Novo · Christmas Morning. Anche quest’anno il Natale è arrivato nel nostro agriturismo portando un’atmosfera calda e accogliente. Siamo fieri e grati per tutto questo, e accogliere i nostri ospiti è per noi come aprire le p - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.