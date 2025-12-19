Aprire un agriturismo in Liguria diventa più facile

La Regione Liguria ha approvato un nuovo pacchetto di disposizioni che semplifica significativamente le procedure per aprire un agriturismo. Questa novità rappresenta un'opportunità concreta per imprenditori e appassionati di valorizzare il territorio, facilitando l'avvio di attività e promuovendo un turismo più autentico e sostenibile. Un passo importante verso un settore in crescita e più accessibile a tutti.

Via libera della Regione a un pacchetto di nuove disposizioni, che semplificano in modo significativo la normativa sull'agriturismo. In particolare, viene introdotta una revisione complessiva delle regole del comparto con l'obiettivo di ridurre gli adempimenti burocratici e favorirne lo sviluppo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

