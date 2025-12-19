Approvato il bilancio Orgoglio Amaranto

L’assemblea dei soci della S.S. Arezzo ha approvato ufficialmente il bilancio Orgoglio Amaranto, segnando un importante passo avanti per il club. L’incontro di ieri pomeriggio ha visto la partecipazione attiva dei soci, sottolineando l’impegno condiviso nel rafforzare il progetto e il futuro della società. Un risultato che conferma la solidità e la crescita del nostro club, alimentando la passione e l’orgoglio di tutta la comunità amaranto.

© Lanazione.it - Approvato il bilancio Orgoglio Amaranto Arezzo, 19 dicembre 2025 – Assemblea dei soci della S.S. Arezzo, approvato il bilancio Orgoglio Amaranto ha partecipato ieri pomeriggio all'assemblea della S.S. Arezzo insieme al socio di maggioranza Gelmax rappresentato dal presidente Guglielmo Manzo. I professionisti presenti hanno messo in luce i dettagli del bilancio d'esercizio chiuso il 30 giugno 2025 che ha tra gli elementi principali l'aumento dei ricavi, frutto soprattutto degli apporti del socio di maggioranza, e l'aumento dei costi di produzione in particolare dovuti all'aumento del costo del lavoro. Alla fine l'Arezzo chiude questo bilancio con un utile d'esercizio di quasi 15mila euro.

