Applica per errore un cerotto al Fentanyl a una paziente e la uccide | infermiera di 26 anni rinviata a giudizio

Una tragica svista ha portato alla morte di una paziente, dopo che un'inesatta somministrazione ha portato all'applicazione di un cerotto al Fentanyl anziché a quello previsto. L'infermiera, 26 anni, è ora rinviata a giudizio. Un errore che ha avuto conseguenze fatali, sollevando ancora una volta questioni sulla sicurezza e sulla formazione nel settore sanitario.

© Leggo.it - Applica per errore un cerotto al Fentanyl a una paziente e la uccide: infermiera di 26 anni rinviata a giudizio Avrebbe dovuto somministrare alla paziente un cerotto transdemico, ma per errore le è stato applicato un cerotto al Fentanyl, che ne ha causato la morte. La vittima aveva 90 anni. Succede a. 🔗 Leggi su Leggo.it Leggi anche: Infermiera sbaglia cerotto e applica farmaco a base di Fentanyl, paziente muore: indagata per omicidio colposo Leggi anche: Cerotto al fentanyl applicato alla paziente sbagliata: infermiera accusata di omicidio colposo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. INFERMIERA SBAGLIA CEROTTO E APPLICA FARMACO A BASE DI FENTANYL E IL PAZIENTE MUORE - RAVENNA; Ravenna, infermiera 26enne applica cerotto al fentanyl alla paziente sbagliata, donna muore per crisi respiratoria. Applica per errore un cerotto al Fentanyl a una paziente e la uccide: infermiera di 26 anni rinviata a giudizio - Avrebbe dovuto somministrare alla paziente un cerotto transdemico, ma per errore le è stato applicato un cerotto al Fentanyl, che ne ha causato la morte. leggo.it

Infermiera per errore somministra fentanyl alla paziente sbagliata che muore poche ore dopo: "L'ha uccisa" - L'operatrice sanitaria avrebbe applicato a una donna di 90 anni un cerotto con il potente oppioide. today.it

Morì per un cerotto di Fentanyl applicato per sbaglio, infermiera a processo - Un'infermiera di 26 anni che lavora in una clinica di Ravenna è accusato di omicidio colposo: i fatti sono avvenuti quasi 3 anni fa ... dire.it

PROBABILE ERRORE 6,99€ INVECE DI 12,99€ APPLICA COUPON La Garanzia #Amazon è valida anche per articoli venduti e spediti da un venditore terzo, come un articolo: Venduto e spedito da #Amazon - I prezzi possono subire variazioni - - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.