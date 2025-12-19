© Lanazione.it - Applausi per il concerto di Natale alla Maro Cristiani

Concerto di Natale in grande stile nella "hall della musica" della ditta "Maro Cristiani. Pavimenti d’autore". Qui nel corso dell’anno si svolgono iniziative musicali e teatrali. Né poteva mancare un concerto di Natale. Ad esibirsi sono stati i bravissimi artisti della Cappella Sine Nomine di Lucca (concertatori dell’ensemble, Marco Tomei e Nicolò Bartolini ) che ha eseguito dodici famosi bravi di autori diversi fra i quali non è mancato il tradizionale "Silent night" (Astro del cielo -1833) nell’elaborazione di Marco Tomei. Ha concluso il concerto di Natale il più classico dei classici quale "Jingle Belle Rock", canzone per grandi e piccini tanto che se ne fa largo uso anche nella popolare trasmissione lo Zecchino d’Oro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

