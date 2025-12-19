Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. I nerazzurri di Chivu, reduci dalla vittoria in campionato contro il Genoa, sono pronti ad affrontare la Supercoppa Italiana a Riad contro il Bologna. La squadra è partita ieri pomeriggio per l’Arabia Saudita. Insieme al gruppo anche Darmian e Calhanoglu, entrambi sulla via del recupero dai rispettivi problemi fisici. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Appiano Gentile Inter: tutto pronto per la sfida contro il Bologna di Italiano per la supercoppa

