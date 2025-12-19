© Casertanews.it - 'Appaesati. Storie di ordinaria ruralità', presentazione del libro nella sala comunale

Dodici qualificati studiosi di varie discipline esplorano in forma semplice e diretta i principali temi dei paesi e dei territori rurali italiani. Nasce così il libro Appaesati. Storie di ordinaria ruralità (Radici edizioni), il libro sarà presentato a Ruviano nella sala comunale il prossimo 20. 🔗 Leggi su Casertanews.it

