' Appaesati Storie di ordinaria ruralità' presentazione del libro nella sala comunale

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia
appaesati storie di ordinaria ruralit224 presentazione del libro nella sala comunale

© Casertanews.it - 'Appaesati. Storie di ordinaria ruralità', presentazione del libro nella sala comunale

Dodici qualificati studiosi di varie discipline esplorano in forma semplice e diretta i principali temi dei paesi e dei territori rurali italiani. Nasce così il libro Appaesati. Storie di ordinaria ruralità (Radici edizioni), il libro sarà presentato a Ruviano nella sala comunale il prossimo 20. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Leggi anche: Presentazione del libro 'Storie di trine e filet'

Leggi anche: Presentazione del libro "Storie di donne al Bauhaus"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

appaesati storie ordinaria ruralit224Ruviano, “Appaesati”: il 20 dicembre appuntamento con storie di ordinaria ruralità - Dodici qualificati studiosi di varie discipline esplorano in forma semplice e diretta i principali temi dei paesi e dei territori rurali ... pupia.tv

Appaesati, il libro sulle aree interne nato da Piedimonte Matese, in prima nazionale alla Feltrinelli di Caserta - Comunicato – Dodici qualificati studiosi di varie discipline esplorano in forma semplice e diretta i principali temi dei paesi e dei territori rurali italiani. clarusonline.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.