Aperta un' inchiesta sul bimbo che ha rischiato di annegare in piscina

La drammatica vicenda del bimbo di 4 anni che stava per annegare nella piscina di Curon e del quale si sta seguendo l’evoluzione dello stato di salute, sta lasciando col fiato sospeso l’intera regione. Il piccolo è ancora ricoverato all’ospedale San Maurizio di Bolzano, la sua prognosi è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Terrore in piscina: bimbo di 4 anni rischia di annegare

Leggi anche: Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Curon, ricoverato d’urgenza: è in gravi condizioni

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

?? Il bimbo stava per annegare in piscina: ora la Procura apre un'inchiesta; Aperta un'inchiesta sul bimbo nato morto in ospedale, cinque indagati; Darfo Boario, vittima di un malore: muore un bimbo di 22 mesi; Bimbo morto nel sonno all'asilo nido, tre educatrici indagate: non avrebbero vigilato durante il sonnellino.

Aperta un'inchiesta sul bimbo nato morto in ospedale, cinque indagati - Il fascicolo a carico di tre medici e due ostetriche: l'accusa è di omicidio colposo e responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario. rainews.it