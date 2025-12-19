Aperta un' inchiesta sul bimbo che ha rischiato di annegare in piscina

19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aperta un'inchiesta sul bambino che ha rischiato di annegare in piscina La vicenda del bambino di 4 anni, che stava per perdere la vita in una piscina di Curon, ha attirato l'attenzione della comunità. Le autorità stanno valutando le circostanze dell'incidente e lo stato di salute del piccolo. La situazione resta sotto stretta osservazione mentre si attendono aggiornamenti ufficiali.

La drammatica vicenda del bimbo di 4 anni che stava per annegare nella piscina di Curon e del quale si sta seguendo l’evoluzione dello stato di salute, sta lasciando col fiato sospeso l’intera regione. Il piccolo è ancora ricoverato all’ospedale San Maurizio di Bolzano, la sua prognosi è. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

