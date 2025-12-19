Anziano truffato Conto ripulito da giovane straniera
Un'anziana vittima di frode finanziaria da parte di una giovane straniera, che ha approfittato della sua vulnerabilità per ottenere ingenti somme con false promesse di aiuto e risoluzione di problemi inesistenti. La donna, di 38 anni dell’Est Europa, ha manipolato l’88enne residente nel Cremasco, inducendolo a donare denaro sotto false pretese. Per questo motivo, le autorità hanno emesso un foglio di via obbligatorio di quattro anni.
Foglio di via obbligatorio per la durata di 4 anni nei confronti di una donna straniera di 38 anni. La giovane donna dell’est europeo aveva agganciato un uomo di 88 anni residente nel Cremasco e, approfittando della sua vulnerabilità, lo aveva indotto ad effettuare diverse donazioni di denaro a suo favore, facendogli credere che sarebbero servite a risolvere inesistenti gravi disgrazie nelle quali erano incorsi i suoi familiari residenti nel Paese d’origine, oltre a gravi problemi di salute che richiedevano costose cure e terapie. Ovviamente per non lasciare tracce, le somme di denaro venivano consegnate periodicamente dall’anziano in contanti, dopo che l’uomo lo aveva prelevato dal proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Leggi anche: Sospetto raggiro di anziano: "Così hanno ripulito mio zio"
Leggi anche: Veroli, anziano truffato con la tecnica del "finto carabiniere"
Anziano truffato. Conto “ripulito” da giovane straniera.
Anziano truffato. Conto “ripulito” da giovane straniera - Sono in corso approfondimenti da parte della polizia per ricostruire l’entità delle elargizioni di denaro e sono già emerse analoghe condotte messe in atto dalla donna ai danni di altri anziani, ... ilgiorno.it
Maxi truffa da 700mila euro alla zia anziana, condannato il nipote: "Lei potrà riavere i soldi" - Il 47enne aveva ripulito il conto della parente, sottraendole i risparmi. msn.com
Truffa del conto in banca hackerato, anziana raggirata a Genova: arrestato 39enne - La Polizia di Stato di Genova ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino moldavo di 39 anni, ritenuto coinvolto in una truffa ai danni di una donna russa ... primocanale.it
ATTENZIONE ALLE TRUFFE Non più tardi di questa mattina un anziano è stato truffato, in zona scuole elementari, da presunti operatori incaricati a rilevare fughe di gas. ATTENZIONE!!! Non fate entrare nessuno in casa anche se provvisti di cartellino. Nel - facebook.com facebook
Truffa del ‘finto carabiniere’ diventa rapina: figlio difende il padre anziano e finisce in ospedale x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.