Un'anziana vittima di frode finanziaria da parte di una giovane straniera, che ha approfittato della sua vulnerabilità per ottenere ingenti somme con false promesse di aiuto e risoluzione di problemi inesistenti. La donna, di 38 anni dell’Est Europa, ha manipolato l’88enne residente nel Cremasco, inducendolo a donare denaro sotto false pretese. Per questo motivo, le autorità hanno emesso un foglio di via obbligatorio di quattro anni.

© Ilgiorno.it - Anziano truffato. Conto “ripulito” da giovane straniera

Foglio di via obbligatorio per la durata di 4 anni nei confronti di una donna straniera di 38 anni. La giovane donna dell’est europeo aveva agganciato un uomo di 88 anni residente nel Cremasco e, approfittando della sua vulnerabilità, lo aveva indotto ad effettuare diverse donazioni di denaro a suo favore, facendogli credere che sarebbero servite a risolvere inesistenti gravi disgrazie nelle quali erano incorsi i suoi familiari residenti nel Paese d’origine, oltre a gravi problemi di salute che richiedevano costose cure e terapie. Ovviamente per non lasciare tracce, le somme di denaro venivano consegnate periodicamente dall’anziano in contanti, dopo che l’uomo lo aveva prelevato dal proprio conto corrente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Leggi anche: Sospetto raggiro di anziano: "Così hanno ripulito mio zio"

Leggi anche: Veroli, anziano truffato con la tecnica del "finto carabiniere"

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Anziano truffato. Conto “ripulito” da giovane straniera.

Anziano truffato. Conto “ripulito” da giovane straniera - Sono in corso approfondimenti da parte della polizia per ricostruire l’entità delle elargizioni di denaro e sono già emerse analoghe condotte messe in atto dalla donna ai danni di altri anziani, ... ilgiorno.it