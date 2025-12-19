Anziani l’allarme dei geriatri | non tritate o polverizzare i farmaci
Tritare o polverizzare i farmaci per facilitarne l’assunzione negli anziani può comprometterne l’efficacia e in alcuni casi risultare pericoloso. Lo segnala uno studio della Società italiana di geriatria. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Anziani in Rsa. 1 pillola su 3 viene tritata o spezzata e 1 su 4 aperta, ma nel 13% dei casi è un errore. L’alert dei Geriatri - Una prima indagine nazionale nelle Rsa rivela un uso elevato di farmaci tra gli anziani e una diffusa pratica di manipolazione delle pillole per facilitarne l’assunzione in presenza ... quotidianosanita.it
