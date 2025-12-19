Anziana muore nelle fasi del decollo i passeggeri accusano i familiari | L’hanno imbarcata già morta Il caso del volo per Londra

Un volo EasyJet partito da Malaga e diretto a Londra Gatwick è finito al centro di un caso controverso dopo la morte di una donna britannica di 89 anni il 18 dicembre. Secondo la versione ufficiale, l’anziana sarebbe deceduta durante le fasi di partenza dell’aereo. Diversi passeggeri, però, sostengono che fosse già morta prima dell’imbarco e accusano la famiglia di aver tentato di farla viaggiare fingendo che stesse dormendo. Le varie testimonianze, alcune diffuse anche sui social, hanno sollevato molti dubbi sulla gestione della famiglia e sul ruolo della compagnia aerea. Il volo in questione, numero EZY8070 delle 11. 🔗 Leggi su Open.online

