Antonino | Con XSempre cerco la luce nelle mie ombre De Filippi e Conti importantissimi
XSempre è l’ultimo singolo di Antonino, un brano autobiografico, diventato simbolo del disco Venti25 che celebra i suoi 20 anni di carriera. Antonino ripercorre così due decenni di musica, a partire dal 2004 che segna una svolta con suo ingresso alla scuola di Amici, per poi vincere quella edizione. Ma tutto nella vita si evolve e Antonino non si è limitato a fare musica, per la quale ha vinto numerosi riconoscimenti prestigiosi. In tv, ad esempio, ha rivelato tutto il suo talento artistico trionfando a Tale e Quale Show nel 2022. Ci parli di XSempre? Come nasce questo brano e cosa vuoi raccontare? XSempre è arrivato alla fine del lavoro su Venti25, l’album celebrativo uscito il 21 novembre. 🔗 Leggi su Dilei.it
Torremaggiore: questa sera Antonino in concerto con “Antonino X sempre tour” Via Nicola Fiani (centro storico) dalle ore 18.00 Mercatini di San Nicola Ore 21.00 Antonino in concerto #Torremaggiore #antoninoxsempretour #NataleATorremaggiore - facebook.com facebook
