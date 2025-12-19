Antitrust chiude istruttoria e-mobility

L'Antitrust ha concluso l'istruttoria relativa al settore e-mobility, coinvolgendo importanti aziende come Stellantis Europe, Tesla Italy, Byd Industria Italia e Volkswagen Italia. La decisione mette fine a un percorso di approfondimento su pratiche e dinamiche di mercato, segnando un passo decisivo per il settore della mobilità elettrica in Italia. Restano da monitorare gli sviluppi e le eventuali implicazioni per il mercato e i consumatori.

10.01 Conclusa l'istruttoria dell'Antitrust su Stellantis Europe, Tesla Italy, Byd Industria Italia e Volkswagen Italia. L'istruttoria riguardava adeguatezza e trasparenza delle informazioni sull' autonomia dei veicoli elettrici, la perdità di capacità delle batterie nel corso del tempo e le limitazioni della garanzia convenzionale sulle batterie. Le aziende hanno preso l'impegno vincolante di creare sui propri siti una sezione ad hoc, con simulatori di autonomia veicolo e durata batteria. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: L’Antitrust avvia istruttoria su Philip Morris Italia

