Anteprima pronostico quote per l’enorme gioco TNF

Scopri le ultime anticipazioni sul confronto tra Los Angeles Rams e Seattle Seahawks, previsto per il 18 dicembre 2025 alle 15:31. Un appuntamento imperdibile che promette emozioni e colpi di scena, con quote e pronostici aggiornati per aiutarti a vivere al meglio questa grande sfida. Restate sintonizzati per tutte le novità e analisi exclusive sulla partita più attesa della stagione.

© Justcalcio.com - Anteprima, pronostico, quote per l'enorme gioco TNF 2025-12-18 15:31:00 Ecco quanto riportato poco fa: Anteprima per Los Angeles Rams @ Seattle Seahawks. I Seattle Seahawks e i Los Angeles Rams si affrontano in un appetitoso incontro di Thursday Night Football che contribuirà notevolmente a determinare chi finirà la stagione regolare come testa di serie numero uno nella NFC. Seattle e Los Angeles sono entrambe 11-3, a pari merito per il secondo miglior record della NFL, con i Rams che detengono il tie-break nella lotta per il titolo NFC West e il primo posto nella conference dopo la loro vittoria di misura sui Seahawks nella settimana 11. Tuttavia, una vittoria per i Seahawks li vedrebbe prendere il controllo della gara per l'unico addio al primo turno nella NFC e il vantaggio sul campo in casa durante i playoff.

