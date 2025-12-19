Anno record da 4 milioni di visitatori Le sfide | inclusione e sostenibilità

Nel 2025, Piazza dei Miracoli ha accoglieo 4 milioni di visitatori, segnando un anno storico. Una crescita che ci spinge a migliorare l'esperienza, ampliando gli orari di apertura e rafforzando il nostro impegno verso inclusione e sostenibilità. Un risultato che conferma il valore e l’attrattiva di questo patrimonio senza tempo, pronto a sorprenderci ancora.

Anno record da 4 milioni di visitatori. Le sfide: inclusione e sostenibilità "Sono stati quattro milioni i visitatori di piazza dei Miracoli e dei suoi monumenti nel 2025, un risultato straordinario che ci ha convinto ad ampliare l'orario di apertura dei monumenti fino alle 22.30 nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 31 agosto". Lo ha annunciato il presidente Andrea Maesrelli illustrando la relazione conclusiva del lavoro svolto nell'anno che sta chiudendo e motivandola anche "con la necessità di garantire visite sicure alle persone più fragili soprattutto nei periodi di clima più caldo e con l'obiettivo di stimolare il tessuto ricettivo cittadino a offrire un meccanismo di accoglienza più moderno".

