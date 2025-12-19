Annalisa il brano Esibizionista è il più trasmesso dalle radio

Annalaisa conclude l’anno con un successo straordinario: il suo ultimo singolo, Esibizionista, è il brano più trasmesso dalle radio italiane. Un traguardo che testimonia il suo talento e la sua capacità di conquistare il pubblico, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama musicale nazionale.

Annalisa chiude in bellezza l’anno, l’ultimo singolo Esibizionista è il brano più trasmesso dalle radio italiane. Annalisa chiude l’anno con un altro successo. Il suo ultimo singolo Esibizionista è il brano più trasmesso dalle radio italiane (fonte EarOne di oggi) consacrando la cantautrice, che vanta nell’airplay la presenza anche del suo precedente singolo Piazza San Marco, l’artista più ascoltata questa settimana. Questo si aggiunge ai suoi successi passati che da Mon amour in poi hanno sempre raggiungo questo traguardo confermando la sua posizione di artista sempre più importante nel pop italiano, un mix di ironia, elettronica anni ’80 e testi pungenti e moderni. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Annalisa torna al #1 della classifica radio EarOne con Esibizionista. È il nono brano a portarla in vetta negli ultimi tre anni e il sesto brano differente da solista a riuscirci, per un totale di 16 primi posti radio complessivi. Un dominio che va avanti senza interruzio - facebook.com facebook

#Esibizionista è il brano più trasmesso in radio della settimana #Annalisa #News x.com