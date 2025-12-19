Anita Mazzotta vince il Grande Fratello | Jonas Pepe terzo il gioco della coppia nel reality funziona ancora
Anita Mazzotta conquista il Grande Fratello, portando a casa la vittoria. Jonas Pepe si ferma al terzo posto, confermando che il gioco di coppia resta una formula vincente nel reality. Nonostante l'edizione sia stata giudicata tra le più deboli e senza grandi protagonisti, il supporto dei fan della coppia ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta il potere della complicità e della strategia nel gioco.
Anita conquista il reality grazie al supporto dei fan della coppia con Jonas Pepe. Un'edizione senza grandi protagonisti e giudicata tra le più deboli di sempre. Si sono finalmente spente le luci di una delle edizioni più scialbe della storia ormai venticinquennale del Grande Fratello. A vincere il reality show è stata Anita Mazzotta: come ampiamente pronosticato, è riuscita a catalizzare l'attenzione del pubblico grazie alla sua storia con Jonas Pepe, perché, a dirla tutta, il suo percorso nella Casa è stato del tutto impalpabile, così come quello della stragrande maggioranza dei suoi coinquilini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
