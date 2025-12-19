Anita Mazzotta conquista il Grande Fratello, portando a casa la vittoria. Jonas Pepe si ferma al terzo posto, confermando che il gioco di coppia resta una formula vincente nel reality. Nonostante l'edizione sia stata giudicata tra le più deboli e senza grandi protagonisti, il supporto dei fan della coppia ha fatto la differenza, dimostrando ancora una volta il potere della complicità e della strategia nel gioco.

© Movieplayer.it - Anita Mazzotta vince il Grande Fratello: Jonas Pepe terzo, il gioco della coppia nel reality funziona ancora

Anita conquista il reality grazie al supporto dei fan della coppia con Jonas Pepe. Un'edizione senza grandi protagonisti e giudicata tra le più deboli di sempre. Si sono finalmente spente le luci di una delle edizioni più scialbe della storia ormai venticinquennale del Grande Fratello. A vincere il reality show è stata Anita Mazzotta: come ampiamente pronosticato, è riuscita a catalizzare l'attenzione del pubblico grazie alla sua storia con Jonas Pepe, perché, a dirla tutta, il suo percorso nella Casa è stato del tutto impalpabile, così come quello della stragrande maggioranza dei suoi coinquilini. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche: Jonas Pepe e Anita Mazzotta, aumenta l’intesa al Grande Fratello: “C’è affinità…”

Leggi anche: Grande Fratello, scatta il primo bacio tra Jonas Pepe e Anita Mazzotta: ‘Il caso non esiste’

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Grande Fratello 2025, chi ha vinto: Anita Mazzotta è la vincitrice; Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025; Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello, quanto ha guadagnato con montepremi e programma; Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 2025.

Grande Fratello, Anita Mazzotta vince la 19esima edizione: le prime dichiarazioni dei finalisti (VIDEO) - La piercer milanese Anita Mazzotta ha sbaragliato la concorrenza in finale e vinto la 19esima edizione del Grande Fratello. msn.com