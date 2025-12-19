Anita Mazzotta conquista il titolo di Grande Fratello 19, diventando il nuovo volto della vittoria nel reality di Canale 5. Dopo otto mesi dalla vittoria di Jessica Morlacchi, un’altra donna si impone nella finalissima, portando a casa il prestigioso premio e scrivendo un nuovo capitolo nella storia italiana del Grande Fratello.

© Davidemaggio.it - Anita Mazzotta vince il Grande Fratello 19

Il 19° vincitore nella storia italiana del Grande Fratello è Anita Mazzotta. Otto mesi dopo la vittoria di Jessica Morlacchi, a trionfare nella finalissima del reality di Canale 5 è dunque un’altra donna. 26 anni, piercer di professione, l’inquilina ha concluso in gloria un’avventura segnata, pochi giorni dopo il suo ingresso nella casa, dalla notizia della morte della madre. Una finale che ha visto nello scontro iniziale tra Jonas e Omer – aperto nella semifinale di lunedì 15 dicembre – quello probabilmente più atteso e sentito. Tra i due modelli, antagonisti per eccellenza di questa edizione, a spuntarla è stato il romano, fermando sul nascere la corsa alla vittoria del concorrente di Damasco. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Leggi anche: Anita Mazzotta abbandona il Grande Fratello

Leggi anche: Anita Mazzotta lascia il Grande Fratello 2025: per la madre?

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Grande Fratello, Anita superfinalista presa di mira sui social: Imbarazzante; Grande Fratello, chi vince la finale: Anita favorita (ma è tallonata). Tutto sulla diretta e il televoto; Chi vince il Grande Fratello 2025? Punti di forza e debolezza dei finalisti; Chi vince il Grande Fratello: la quota spiazzante di Anita e chi è la sua rivale.

Anita, Jonas o Giulia: chi è il vincitore del Grande Fratello 2025?/ Tre amatissimi ma c’è un favorito - Chi sarà il vincitore del Grande Fratello 2025 nel ballottaggio tra Jonas Pepe, Anita Mazzotta e Giulia Soponariu? ilsussidiario.net