Anita Mazzotta | la morte della madre e il rapporto con Jonas | chi è la vincitrice del Grande Fratello 2025
Anita Mazzotta, vincitrice del Grande Fratello 2025, è una giovane brindisina nata nel 1999. Cresciuta a Castelfranco Veneto con la famiglia, ha conquistato il pubblico con la sua autenticità e determinazione. La sua storia personale e il legame speciale con Jonas hanno segnato profondamente il suo percorso nel reality, rendendola una delle protagoniste più amate di questa edizione.
Anita Mazzotta ha vinto il Grande Fratello 2025. La ragazza, classe '99 di origini Brindisine, è cresciuta con i nonni e con il fratello a Castelfranco Veneto. Ora vive a Milano e lavora nello studio di piercing e tatuaggi che era gestito dalla madre e dal compagno Vincent. Ha iniziato a lavorare. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
